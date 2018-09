Nach dem Abstieg von Gmünd fragten sich viele Fußballfans, wie man das Derby mit Schrems ersetzen wird können. Ganz gar nicht. Aber Schrems und Amaliendorf haben sich mit ihren sensationellen Saisonstarts in die bestmögliche Lage gebracht, um das bisher kleine Derby zu einem echten Kracher werden zu lassen. Am Freitag begegnen einander die besten Klubs der 2. Landesliga West.

Anhand der nackten Zahlen ist Amaliendorf leicht im Vorteil, hat man doch nicht nur mehr Tore erzielt, sondern diese auch auf mehrere Schützen aufgeteilt. Nimmt man beim ASV Nemanja Marinkovic raus, schaut’s mager aus. DiesenPlan verfolgten aber auch schon andere Mannschaften – dennoch traf der Bosnier in jeder Partie.

Bei Amaliendorf ist Spielmacher Jindřich Kučera in bestechender Form, während bei Schrems Marek Jungr speziell in Sachen Torgefahr nachhinkt. Dann wären da noch die starken Abwehren beider Teams oder der Schremser Heimvorteil.

Das könnte noch länger so weiter gehen. Aber um die Favoritenrolle geht‘s eigentlich gar nicht. Fakt ist: Da duellieren sich die beiden höchstklassigen Bezirksklubs, die derzeit die höchste Liga mit Bezirksbeteiligung dominieren. Wer den besten Fußball im Bezirk Gmünd sehen will, der muss am Freitag zum Derby ins Schremser Birkenpark-Stadion kommen.