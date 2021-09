Der SC Amaliendorf braucht endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Der USC Schweiggers braucht endlich überhaupt ein Erfolgserlebnis. Für zusätzliche Brisanz im direkten Aufeinandertreffen am Samstag ist also reichlich gesorgt. Von der Papierform her müsste die Favoritenrolle beim SCA liegen.

Müsste…

Denn dort stolpert die Eichler-Elf gerade von einer mauen Vorstellung in die nächste. Die nach dem Umbau ohnehin noch fragil sattelfeste Defensive muss immer wieder umgebaut werden. In der Offensive fehlt Kadir Dozhghar seit Wochen, Vaclav Sladek kann zeitlich kaum trainieren. Dazu kommen mentale Durchhänger und Ideenlosigkeit. Zumindest sanfte Mentalitätsprobleme ortet Christoph Pomassl auch bei seinen Schweiggersern. Vor allem machen aber auch dem USC die dauernden Ausfälle zu schaffen.

So erklärbar die Situation in beiden Fällen ist. Der Druck steigt. Das kann mit dem Extra-Motivationsschub „Derby“ beflügeln. Allerdings genauso hemmen – weil eine neuerliche Niederlage ja für beide gleichsam schlimm wäre.

Hoffen wir auf Ersteres.