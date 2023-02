Die verrückte Zeit im Jahr – so man die Übertrittszeit im Fußball-Unterhaus noch so nennen kann – endete am Montagabend mit einem Knall. Das Paudorfer Herrenteam hört wegen Spielermangels auf. Dass am Tag des Schließens des Transferfensters die aufsehenerregendere Nachricht im Waldviertel jene ist, dass ein Verein aus einer Liga ohne Waldviertel-Beteiligung (2. Klasse Wachau/Donau) aufhören muss, zeigt schon, dass es eher ruhig war die letzten Tage.

Die Top-Klubs, von Horn über Zwettl, Schrems, Waidhofen und Schweiggers waren längst fertig mit dem Einkauf – so sie überhaupt aktiv waren. Selbst Amaliendorf und Echsenbach, die für den Klassenerhalt einmal mehr kräftig investierten, waren durch.

Ein seit Jahren sichtbarer Trend bestätigte sich: Viele Klubs planen ihre Kader immer mehr im Voraus, setzen die Wechsel dann möglichst schnell um. Auf Spielchen auf den letzten Drücker verzichtet man gerne. Was für eine Gefahr sie bergen, zeigte sich wieder bei Paudorf – wenngleich auch in solchen Fällen der letzte Drücker mehr Symptom ist als Ursache.