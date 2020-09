„Gegen so einen Gegner vorne gewesen zu sein, kann man schon einmal feiern“, schmunzelte ein Zuschauer beim ÖFB-Cup-Erstrundenmatch zwischen Schrems und Wacker Innsbruck. Er meinte das freilich nicht ganz ernst, suchte eher nach einem Grund, sich trotz der drohenden Niederlage noch ein Bier gönnen zu dürfen. Aber doch traf er damit einen wahren Kern. Denn so falsch das für manche Ohren klingen mag, müssen die Schremser mit dieser Niederlage zufrieden sein.

Jeder andere Ausgang wäre eine Sensation gewesen, daher gelten einfach andere Gesichtspunkte zur Beurteilung. Man hat Innsbruck gut Paroli geboten, hat die Defensivtaktik sehr diszipliniert durchgezogen – auch nach den fünf Wechseln – und man ist auch in kein Debakel gelaufen. So sehr Innsbruck das Spiel kontrolliert hat, hing so – sehr weit oben – immer noch die Überraschung in der Luft.

Was also bleibt? Die Mannschaft hat gesehen, dass ihre Defensive einem Zweitligisten Probleme bereiten kann. Die Mannschaft hat gesehen, dass ihre Angreifer gegen einen Zweitligisten ihre Gefahr ausspielen können. Und ja, die Mannschaft hat auch gesehen, dass sie gegen so einen Gegner in Führung gehen kann. Das kann mental Berge versetzen.

Das alles, gepaart mit vielen Zuschauern, reibungslosem Ablauf sowie einem schönen Zuschuss in die durch Covid-19 etwas klamme Vereinskassa, sorgte für einen rundum gelungenen Samstagabend. Jetzt aber bitte wieder den Fokus auf die Liga richten. Nur wenn man die im Cup erbrachten Leistungen auch dort bringen kann, wird der Erfolg nachhaltig sein.