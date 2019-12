Also am Ende doch noch so etwas wie Weihnachtsfrieden beim ASV Schrems – auch wenn die sich geschasst fühlenden Thomas Masch und Bernd Engelbrechtsmüller noch Groll hegen. Zumindest den Vorstand konnte Sektionsobmann Claus Tampier einen, sich hinter Wolfgang Dürnitzhofer als neuen Sportlichen Leiter zu stellen.

Dass dessen Verpflichtung nicht einfach durchgewunken werden würde, war zu erwarten – nicht nur, weil Dürnitzhofer ein Gmünder ist. Auch weil seine Engagements zuletzt nie ohne Nebengeräusche zu Ende gingen – egal ob in Amaliendorf, Eibenstein oder Nondorf.

Allerdings ist Wolfgang Dürnitzhofer auch ein alter Hase im Geschäft, kennt die Mechanismen des Fußballs, hat gute Verbindungen in Österreich und darüber hinaus – und hat auch Überzeugungskraft. Alles wichtige Eigenschaften für einen Sportlichen Leiter.

Beim ASV stehen wichtige Kader-Veränderungen an. Nicht nur Nemanja Marinkovic und Aleksandar Milakovic müssen ersetzt, der Kader verbreitert werden. Auch abwanderungswillige Youngster vom Bleiben überzeugt werden. Da kann Erfahrung im Geschäft nicht schaden.

Das wird aber auch gleich die erste Nagelprobe für Dürnitzhofer werden. Gelingt der Umbau nicht, werden die Kritiker Gewehr bei Fuß stehen.