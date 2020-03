Wir stehen am Beginn eines für das Waldviertel möglicherweise ganz schwarzen Frühjahrs in der 1. Landesliga. Mit Schrems, Zwettl und Waidhofen kämpfen alle drei Waldviertler ums Überleben. Die besseren Karten hat dabei nicht nur der Tabellensituation wegen Schrems. Während die Derbygegner nicht nur in der Mannschaft umbauen mussten, konnte sich der ASV (bei allen Nebengeräuschen) weitgehend darauf konzentrieren, Abgänge zu kompensieren. Und das ist sehr gut gelungen.

Peter Sulek fand sich schnell im Zentrum mit den Platzhirschen Marek Jungr und Christian Schilling zurecht – das Mittelfeld funktioniert bisweilen um einiges besser und reibungsloser als im Herbst. Davon profitieren die Flügelspieler und auch Neo-Stürmer Vojtech Preucil, der mit zehn Treffern bisher sehr überzeugte.

Können sie diese Leistungen bestätigen, dann ist Schrems im Mittelfeld aber auch im Angriff fast noch stärker einzuschätzen als im Herbst. Trainer Edgar Eichler rechnet sogar damit, dass sich einige Reserven für die Saison aufgehoben haben.

Das macht zwar bewusst, dass es erst ab Freitag wieder richtig zählt, eine gute Vorbereitung noch lange keine gute Meisterschaft macht. Das zeigt aber auch, wie gut die Vorzeichen in der Granitstadt stehen.