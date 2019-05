Es passiert nicht alle Tage, dass an einem Wochenende gleich drei denkwürdige Sport-Veranstaltungen im Bezirk Gmünd stattfinden. Das vorige Wochenende war so eines. Und dabei standen vor allem Ultraradsport und Golf in puncto Euphorie König Fußball in nichts nach.

Während der Golfclub Weitra eine Idee feierte, die aus einer sportlichen Beschäftigung für Bundesheer-Rekruten in 30 Jahren zu einem wesentlichen sportlichen und touristischen Frequenzbringer für die Region wuchs, wurde wenige Hundert Meter Luftlinie weiter am Rathausplatz womöglich eine ähnliche Erfolgsgeschichte gestartet. Das Race Around Niederösterreich wurde gleich bei der Premiere ein absoluter Erfolg – was sportliche Leistungen, Zuschaueransturm und nicht zuletzt sehr professionelle Organisation betrifft. Das RAN hat sich schon jetzt etabliert.

Und dann machten am Samstag auch noch die Kicker von sich reden. Dass Schrems ausgerechnet im Derby gegen Amaliendorf zur Form zurückfindet, ist – so schade es um ein spannendes Saisonfinale um den Meistertitel ist – eine tolle Geschichte.

Drei unterschiedliche Veranstaltungen, eine Gemeinsamkeit. Sportbegeisterte kamen voll auf ihre Kosten.