Während Schrems daheim gegen Scheiblingkirchen nach der intensiven Partie den Schlusspfiff hörte, der den ersten Saisonsieg fixierte, mussten die Zwettler mit ansehen, wie in der Nachspielzeit mit dem Konter zum 0:2 von Ortmann endgültig die Chancen auf den ersten Punktegewinn der noch jungen Saison auf Null schnellten. Was hat das miteinander zu tun? Mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen möchte.

Denn Schrems kam genau mit jenem Rezept zum Erfolg, das Rohrbach und Ortmann gegen Zwettl anwendeten. Den Gegner auf die sichere Defensive anlaufen lassen und dann im Konter die Effizienz ausspielen. Das stellt nicht den einen Spielansatz über den anderen, zeigt aber, dass der kreative Zwettler Ansatz, sein Spiel ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen, selbstbewusster ist, aber auch problematisch werden kann, wenn das System nicht gefestigt ist, die geeigneten Spieler fehlen (durch die vielen Ausfälle). Wohingegen Schrems sich mit der kämpferischen Variante leichter tut, die Ausfälle zu kompensieren.

Für Schrems waren die drei Zähler gegen Scheiblingkirchen Bonuspunkte, mit denen man nicht rechnen musste. Da kann man die nächsten Partien etwas beruhigter angehen. In Zwettl denken schon wieder viele Beobachter an eine Ergebniskrise. Auf Leistung mehr zu achten als auf Ergebnisse, forciert die Weiterentwicklung. Ein dreckiger Sieg hie und da würde aber für mehr Ruhe sorgen – die man zur Weiterentwicklung nutzen kann. Das ist so früh in der Saison kein Problem, den Punkt, wenn es eines könnte, sollte man aber nicht verpassen.