Im Dezember feierte Clemens Seidl im Horner Dress gegen den FAC sein Debüt in der 2. Liga, am 7. Mai hatte sich der Hörmannser just gegen die Floridsdorfer in Horns Profikader zurückgekämpft. Auch wenn er das Spiel auf der Ersatzbank verbrachte, zeigte sich, dass der Ehrgeiz des 19-Jährigen einmal mehr belohnt wurde. Da passt sein Abgang zum SC Zwettl zum Saisonende auf den ersten Blick gar nicht ins Bild. Auf den zweiten schon eher…

Der SV Horn wird im Sommer wieder umbauen, wahrscheinlich auch Trainer Alexander Schriebl, der große Stücke auf Seidl hält, austauschen. Da ist das Risiko, aus dem Fokus zu geraten, groß. Zudem wird in Horn noch länger Unruhe herrschen. Ein toxisches Umfeld für junge Spieler, die sich noch entwickeln müssen.

Beim SC Zwettl hingegen zeigt die Entwicklungskurve nach oben, ist gerade Großes im Entstehen. Zudem setzt der Klub auf junge Spieler, schenkt ihnen viel Vertrauen. In Verbindung mit Seidls Ehrgeiz können genau das die Komponenten dafür sein, dass sich der Schritt zurück in die 1. Landesliga als goldrichtig erweist. Und das wäre dann eine Win-Win-Situation für beide.