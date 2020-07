Im Winter die Offensive, diesmal die Defensive – oder besser gesagt: das defensive Mittelfeld. Die Umstrukturierung wäre dem ASV Schrems ohnehin ins Haus gestanden, nach dem Abgang von Christian Schilling fehlt aber jetzt das Sicherheitsnetz. Die Alternative als Sechser kann man jetzt nur mehr unter den Nachfolge-Kandidaten selbst finden – die Nagelmaier-Zwillinge und Benjamin Kollenz als vordringlichste. In Bezug auf den eigenen Nachwuchs, die jüngste goldene Generation, die die Kampfmannschaft teils schon eingenommen hat, teils immer noch nachdrängt, kann die Saison 2020/21 sogar richtungsweisend werden.

Schilling hat als Sechser derart überzeugt, dass es an ihm einfach kein Vorbeikommen gab. Für die Youngster gab’s nur Einwechslungen oder andere Positionen. Jetzt ist die Position vakant. Dass sie sich dort langfristig etablieren, das liegt einerseits am entgegengebrachten Vertrauen, andererseits aber auch an ihnen selbst. Seit Jahren sind sie die Top-Talente. Will man nicht zum ewigen Talent werden, dann wäre bald der nächste Schritt nötig.

Für den ASV birgt die Situation auch ein Risiko. Im Winter konnte man besonders das eingangs genannte Trio mit der Aussicht auf ein Leiberl in der Kampfmannschaft zum Bleiben überreden. Gelingt das wieder nicht, werden sich die Spieler wohl überlegen, ob sie nicht einmal woanders ihr Glück versuchen wollen. Dann könnte ein weiterer Teil der jüngsten goldenen Generation wegbrechen.

Von welcher Warte aus man die Situation auch betrachtet: Das hat schon alles ein bissl den Geruch von letzter Chance.