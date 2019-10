Der sehr gute Saisonstart kaschierte beim SC Gmünd lange Zeit vieles. Mittlerweile ist aber offensichtlich, dass bei den Grenzstädtern der Wurm drin ist. Im Oktober ist die Konvalina-Elf noch ohne Sieg, kann auch daheim nicht mehr an die Leistungen der ersten Runden anschließen (den letzten vollen Erfolg im SC-Gmünd-Stadion gab‘s am 7. September gegen Groß Gerungs). Man muss es so klar sagen: Dass es im Lauf der Herbstsaison einen Einbruch geben wird, war zu erwarten.

Zwar sind die Gmünder noch immer ein absoluter Titelkandidat, die Zahl der Ausfälle von wichtigen Spielern ist aber zu groß, als dass dies ohne Auswirkungen bleiben könnte. Besonders die Offensive ist gebeutelt, Stefan Steininger zwar seit zwei Wochen mit reichlich Trainingsrückstand wieder da, dafür fehlte gegen Gars Ondrej Svoboda. An allen Ecken und Enden.

Die Zeit spielt aber für die Grenzstädter. Julian Kuchar etwa wird im Frühjahr wieder mit dabei sein. Das Lazarett lichtet sich. Gut für Gmünd, dass trotz der Negativserie in der Tabelle noch nicht viel passiert ist. Der angestrebte Herbstmeistertitel ist immer noch in Reichweite. Auch die Auslosung spricht für die Grenzstädter. Das klingt nach einer machbaren Aufgabe. Wobei die Grenzstädter dabei das große Ziel nicht aus den Augen verlieren sollten.