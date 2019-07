Man nimmt es im Lauf der Jahre nicht so wahr. Das Sterben der Waldviertler Fußballvereine hat aber bedenkliche Ausmaße angenommen, wie der NÖN-Überblick auf den Seiten 2 & 3 zeigt. Im Bezirk Horn gab es mit Breiteneich bzw. Roggendorf und Kleinmeiseldorf, die in SG unterkamen, jetzt einen Exodus. Voriges Jahr ging’s im Bezirk Zwettl rund, davor in Gmünd. Nur Waidhofen blieb bislang verschont, was wohl an der nicht sehr hohen Vereinsdichte liegt.

In zehn Jahren verringerte sich die Zahl der an Bewerben teilnehmenden Teams im Waldviertel (nicht in der Hauptgruppe, sondern in den vier Bezirken) von 80 auf 63. Auch wenn man Zweier- und Frauenteams, die keine Reserven stellen müssen, berücksichtigt, sind mehr als 30 Teams weggebrochen.

In dem Tempo geht‘s nicht weiter, sonst wär‘s in wenigen Jahren mit dem Waldviertler Fußball vorbei. Wenn ein Verein aufhört, lösen seine Spieler im besten Fall anderswo Personalprobleme. Die Negativ-Entwicklung zeichnet aber ein alarmierendes Bild, was der demographische Wandel und das veränderte Freizeitverhalten der Gesellschaft bewirkt haben.

Positiv ist, dass viele Vereine umzudenken begonnen und Nachwuchsoffensiven gestartet haben. Selbst wenn das keine Garantie dafür ist, nicht doch irgendwann den Schlüssel umdrehen zu müssen, so ist es doch der einzig richtige Weg.