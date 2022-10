Keine Illusionen

Auch das zweite Sechs- Punkte- Spiel binnen zwei Wochen endete mit einer schallenden Watschn für den SC Amaliendorf. Der steht immer noch sieglos auf dem letzten Platz – und die Chancen, diesen im Herbst noch zu verlassen, schwinden zusehends.

Der Schuldige offenbart sich beim Blick auf die Tabelle schnell. Mit 31 Gegentreffern hat der SCA die schlechteste Abwehr der Liga. Das in Verbindung mit den Offensivproblemen – da muss man nicht groß analysieren, warum die Amaliendorfer Stockletzter sind. Verbockt hat man es schon in der Transferzeit. Die neuen Legionäre, so sie überhaupt spielen können, sind Fremdkörper, der Kader ist am unteren Limit, es gibt also auch kaum Spielraum.

Der Schaden war schon vor Bruno Meyer angerichtet. Wie schwer seine Aufgabe als neuer Trainer wird, war ihm und auch allen anderen im Verein klar.

Sich Illusionen hinzugeben, wäre falsch. Amaliendorf wird in den verbleibenden fünf Spielen keine großen Sprünge mehr machen. Das Ziel kann nur sein, den Schaden im Herbst so gering wie möglich zu halten. Und dann im Winter ab in die Werkstatt!