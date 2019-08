Das Warten hat ein Ende. Nach 20 Jahren, in denen man mit Freundschaftsspielen auskommen musste, stehen einander am Freitag Schrems und Zwettl wieder in einem Bewerbsspiel gegenüber. Die Vorfreude ist in beiden Lagern seit Wochen riesengroß – bei Spielern und Fans. Selbst wenn es sportlich für die beiden Braustädte noch nicht so ganz läuft, so will man sich spätestens im Derby rehabilitieren.

Aus sportlicher Sicht lässt sich ein brisantes Duell vorausahnen. Beide Teams haben leichte Defizite in der Defensivarbeit, sind in der Offensive aber top aufgestellt. Beide wollen auf Sieg spielen. Beide dürsten nach zuletzt eher mäßigen Ergebnissen nach Erfolgen. Dass sie sich hinten einigeln, davon braucht man bei beiden Teams nicht ausgehen.

Zu erwarten ist am Freitag jedenfalls ein echtes Spektakel – und zwar was das Spiel anbelangt, als auch, was die Kulisse anbelangt. Wem es noch nicht reicht, dass sich Schrems und Zwettl erstmals nach 20 Jahren wieder in der Liga gegenüberstehen, den sollte zumindest die Aussicht auf ein großartiges Spiel überzeugen, den Gang ins Birkenpark-Stadion anzutreten. Der von Schuh-Rebell Heini Staudinger geprägte Spruch „Kommt alle nach Schrems“ passte selten besser.