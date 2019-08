Eine Woche vor allen anderen Amateurklassen starten am Wochenende mit Zwettl bzw. am Mittwoch Schrems und Waidhofen die Landesligisten in die neue Saison. die Vorzeichen könnten dabei unterschiedlicher nicht sein.

Während Zwettl die gesamte Vorbereitung über extrem mit Ausfällen kämpfte, und Waidhofen zu schaffen machte, die Neuzugänge zu integrieren, Trainer Lukas Meisner ganz klar sagt, ihm wären (trotz Aufwärtstrend vorige Woche) ein paar Wochen länger Vorbereitung nicht zuwider, brennt Schrems seit Wochen auf den Start. Kein Wunder.

Beim ASV regiert nicht nur noch immer die Aufsteiger-Euphorie, sondern auch das Glücksgefühl einer gelungenen Vorbereitung. Urlauber waren wie überall einmal weg, Verletzte gab‘s aber kaum zu beklagen. Dementsprechend waren auch die Ergebnisse mit nur einer Niederlage. Zudem waren die Leistungen durch die Bank gut.

Kaufen können sich die Schremser davon freilich nichts, Vorbereitungskaiser zu sein. Vor allem dann nicht, wenn man die gute Performance nicht auf den Liga-Alltag umlegen kann. Allerdings gibt es ein gutes Gefühl. Und das kann zum Start in die neue Meisterschaft nicht schaden. Auf den Platz bringen müssen es die Spieler dann ohnehin von selbst.