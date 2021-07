„Die große Kunst ist es, das richtige Timing zu finden. Es gibt keine Erfahrungswerte.“ Damit meinte Schrems-Trainer Jürgen Prüfer im Mai zwar die Kunst, nach der langen Pause die Form wiederzufinden. Aber ist es auch eine Kunst, die Kickerkörper nach sieben Monaten Ruhe wieder in Bewegung zu bringen, ohne sie zu überfordern, Verletzungen hervorzurufen? Die gefüllten Lazarette bei Schrems und vor allem Zwettl geben Anlass zumindest einen Blick darauf zu werfen.

Um das vorwegzunehmen: Kleinere Blessuren sind in der Vorbereitung an der Tagesordnung – mal mehr, mal weniger. Wenn sich die Zwettler Nico Tscheppen und Jonas Schaupp Bänder im Knie reißen, ist das schlicht Pech, auch der Nasenbeinbruch vom Schremser Fabian Steindl. Dass Zwettl-Coach Lukas Meisner angesichts der gefüllten Lazarette selbst das Training hinterfragt, zeigt aber, dass die aktuelle Sommervorbereitung nach so langer Pause keine einfache ist.

Ob die Verletzungen normal sind, Pech dahinter steckt oder doch auch die derzeitige Situation damit zu tun hat – es wird eine Mischung aus allem sein: Die Auswirkungen sind jedenfalls schlimm. Genauso die womöglich meisterschaftsvorentscheidende Komponente daran.