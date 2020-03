Die Wunden von 2010, als man mit 34 Punkten, die davor und seither immer zum Klassenerhalt gereicht hätten, als einer von vier Klubs aus der 1. Landesliga absteigen musste, sind in Schrems bei manchen heute noch nicht verheilt. 2014 musste neben Litschau und Waldhausen auch Heidenreichstein aus der Gebietsliga absteigen – weil im letzten Moment ein dritter Absteiger nötig wurde. Was in der 1. Klasse für vier Absteiger sorgte. Oder 2018, als in der 2. Landesliga West während der letzten Runde die Zahl der Absteiger fast mit jedem Tor eine andere war. Die Liste könnte beliebig verlängert werden…

Der Abstiegskampf ist hart, emotionsbeladen und oft auch tränenreich. Dass ein Rang, der in der Vorwoche locker gereicht hätte, plötzlich zu wenig sein kann, ist aber schlicht unfair. Dass die Hauptgruppen Waldviertel und Nordwest dem mit dem Pilotprojekt Fixabsteiger entgegenwirken, legitim. Interessant ist auch der positive Ansatz, um die Klassenstärke gleich zu halten. Bisher wurden die Waldviertler in den unteren Ligen in Sippenhaft genommen, wenn ein W4-Klub aus einer Liga darüber absteigen musste. Jetzt darf ein Weiterer aufsteigen.

Das scheint eine Win-Win-Situation zu sein. Zu großen Teilen ist es das auch. Der Konsens unter den Vereinen ist zurecht groß. Hoffentlich nicht nur solange, bis der Erste aus Klassenstärke-Gründen in eine Liga versetzt wird, die ihm nicht zusagt.