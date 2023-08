So geht Sport in der Stadt

Wer schon einmal überlegt hat, wie man Sport am besten in die Stadtzentren bringen kann, der konnte sich am Wochenende in Gmünd sehr viel zu diesem Thema abschauen. Auf dem Stadtplatz gingen mit dem Moonlightrun des LT Gmünd und dem „3x3 Across Gmünd“-Turnier des UBBC Gmünd zwei Top-Events über die Bühne, die jeweils mehrere Hundert Menschen zusammenbrachten – Sportler und Zuschauer.

Das Gmünder Laufteam überzeugte mit dem Konzept des Laufs in einer lauen August-Nacht im Laternenschein, mit Live-Musik und fixer Laufzeit schon zum dritten Mal. Die Basketballer hoben ihr 3x3-Turnier mit Spitzenteams und Top-Stimmung samt DJ nach der schon sehr erfolgreichen Premiere im Vorjahr noch einmal in neue Sphären. Alleine dem Finale wohnten etwa 800 Zuschauer bei – inklusive einiger Anrainer, die von ihren Fenstern aus zuschauten.

Was es braucht, zeigten beide Events: eine gute, vielleicht etwas ausgefallene Idee und die richtigen Personen, um sie zu verwirklichen. Dann kann daraus Großes erwachsen. Nachahmer gerne gesehen!