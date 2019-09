Ein bisschen ist man versucht, sich die Augen zu reiben, wenn man nach Schrems blickt. Dass es beim Aufsteiger trotz des guten Starts in die 1. Landesliga zuletzt zu rumoren begonnen hat, ist sehr verwunderlich. Klar, gegen Ardagger wäre mehr drin gewesen. Klar, die Offensive ist noch nicht so in Fahrt. Dennoch ist man im Punktesoll, wie jeder betont. Da erinnert die aktuelle Situation irgendwie an eine Selbstzerfleischung.

Vorneweg: Probleme müssen angesprochen werden. Und dass sich Nemanja Marinkovic, wenn es nicht läuft, oftmals von Aleksandar Milakovic runterziehen lässt und die beiden damit der Mannschaft in vielerlei Hinsicht einen Bärendienst leisten, war in den ersten sieben Runden mehrmals ersichtlich. Das eine sind sportliche Probleme. Warum es aber im Vereinsumfeld schon wieder Unkenrufe, die dann gerne einmal zu Rundumschlägen werden, gibt, verwundert dann doch. Denn dafür gibt es aus sportlicher Sicht eigentlich keinen Anlass.

Zu hoffen ist, dass es am Montagabend das oftmals beschworene „reinigende Gewitter“ gab und jetzt wieder alle an einem Strang ziehen. Sonst wird man Konsequenzen ziehen müssen – in welcher Form auch immer. Und dann wäre auch Unruhe im Vereinsumfeld wirklich angebracht.