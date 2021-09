Wie es aufgehört hat, so beginnt es auch wieder. Ende September 2020 ging am Edelhof zwischen Zwettl und Schrems das letzte Waldviertel-Derby über die Bühne. Jetzt starten dort die Derbywochen. Mittlerweile liegt der volle Fokus bei beiden Teams auf dem Spiel. Am Freitag war bei vielen Schremsern der Ärger über den Schiedsrichter größer, als die Freude über den Punkt. Warum?

Man kennt Markus Hameter, der seine Sporen sonst in der Bundesliga verdient, als Schiri, der es wohl nicht mag, in für ihn unteren Spielklassen wie der Landesliga, pfeifen zu müssen. Und das stellt er zur Schau, agiert überheblich, lässt sich mit Spielern und Zuschauern auf Scharmützel ein. Klar, dass da wie am Freitag in Schrems oder schon davor auch in Zwettl Emotionen hochkochen.

Allerdings muss man die Kirche im Dorf lassen. Hameter hat Schrems nicht am Sieg gegen Kottingbrunn gehindert. Das liegt immer noch in der Verantwortung des ASV. So wie auch die positiven Entwicklungen der vergangenen Wochen. Die Formkurve zeigt auch bei Schrems klar nach oben. Favorit im Derby ist klar Zwettl. Wem das zugute kommt, wird der Freitag zeigen.

Ein Auftrag, sich das anzuschauen, ist es aber allemal.