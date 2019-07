Baseball brachten US-Amerikaner schon in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich. Seit den 1980ern gibt es einen Dachverband. Dennoch müssen Wolfgang Styll, Michael Preißl, Daniel Spazierer & Co. reichlich skeptische Blicke geerntet haben, als sie Anfang der 1990er auf dem Fußballplatz in Eugenia ihre ersten Gehversuche in der US-Sportart machten.

Heute sind die Schremser Beers aus der Granitstadt nicht mehr wegzudenken. Der kleine, harte Ball zog Spieler wie Zuschauer auf Anhieb in seinen Bann. Nach starkem Liga-Debüt stiegen die Beers kurz darauf mit US-Coaches bis in die 2. Bundesliga auf. Dazu betrieb man sehr erfolgreich Nachwuchsarbeit, brachte Spieler in Jugend-Nationalteams. Die Bäume wuchsen in den Himmel.

Bis zum Crash. 2013 musste man wegen Spielermangels pausieren. Seither bäckt man kleinere Brötchen, stellte den Verein auf solide, neue Beine. Vor zwei Jahren wurden die Little Beers reaktiviert. Wenn selbst Fußballklubs ums Überleben raufen, kann man sich vorstellen, welch Knochenjob Nachwuchsarbeit im Baseball sein muss. Dennoch spielen hier heute wieder 17 Kids. Und man ist Titelkandidat in der Regionalliga.

Die Schremser Beers zeigen seit 20 Jahren, was auch in einer „Exoten-Sportart“ möglich ist, waren und sind immer noch ein Vorbild für viele andere. Alles Gute zum Zwanziger! Mögen noch viele weitere Jahre folgen.