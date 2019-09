Dass Helmut Lamatsch als Waidhofen-Sportchef Schrems die Favoritenrolle im Derby zuschiebt, muss sich der ASV gefallen lassen. Aufsteiger hin oder her: Die Eichler-Elf hat mehrfach bewiesen, in der Landesliga angekommen zu sein. Ob Lamatsch mit seiner Prognose recht hat, steht auf einem anderen Blatt Papier.

De facto gibt’s keinen Favoriten. Waidhofen konnte bisher nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen, ist aber, nach der Umstellung in der Defensive (Neuzugang Dominik Kratochvil am Abstellgleis), auf dem aufsteigenden Ast. Und daheim eine Bank. Das bessere Momentum hat Schrems. Die Abwehr um Thomas Masch ist trotz Ausfällen stärker denn je, Torhüter Alexander Ruso eine Bank. Ohne Andreas Fuger fehlt etwas Druck über die Seite, vor dem Tor ist der ASV aber top. Problem könnte die Zufriedenheit werden. „Wir haben jetzt weniger Druck in Waidhofen.“

Ja, klar. Nach dem unerwarteten 0:0 gegen Retz und dem Sieg über Zwettl ist Schrems wieder in ruhigeren Fahrwassern. Gegen Waidhofen gibt es aber trotzdem drei Punkte zu holen. Man kann entspannter an das Derby herangehen. Sich gehen zu lassen, wäre aber ein Fehler. Womöglich aus Leichtfertigkeit jetzt die Punkte zu vergeben, kann sich in der Endabrechnung bitter rächen.