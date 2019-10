„Einen Punkt hätten wir uns verdient, aber davon können wir uns nichts kaufen.“ Der Sager von Trainer Edgar Eichler nach dem 1:3 gegen Kottingbrunn beschreibt die Lage des ASV Schrems in der 1. Landesliga sehr gut. Gegen Kottingbrunn ein Punkt, gegen Rohrbach die verdienten drei, gegen Mannersdorf die verdienten drei und die Granitstädter stünden in der oberen Tabellenhälfte, könnten sich schon darum kümmern, den Klassenerhalt weitgehend abzusichern.

Jetzt steht natürlich Schrems in der Tabelle auch so nicht schlecht da und der Fußball lebt auch davon, dass eben nicht immer der Stärkere gewinnt. Aber die Situation beginnt schön langsam am Nervenkostüm einiger Akteure zu nagen. „Bei uns wird ja auch wirklich jeder kleinste Fehler bestraft“, monierten Einige am Samstag. Andererseits kommt man in der Offensive oft einfach nicht durch. Man versucht und versucht, aber es klappt nicht so, wie man es sich wünscht. Das ist etwas, an das sich die in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnten Schremser augenscheinlich noch immer nicht alle ganz gewöhnt haben.

Aus sportlicher Sicht hilft nur, es weiter zu versuchen, die Leistungen sind ja grundsätzlich seit Wochen in Ordnung. Und an alle anderen: Bitte etwas Ruhe bewahren!