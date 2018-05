Das Frauchen öffnet die Tür, findet die greise Hauskatze – die es schon arg mit den Augen und auch nicht mehr alle Zähne hat – sichtlich verstört vor. Mit Nähten, die davon zeugen, dass das Tier soeben ein zweites Mal für eine Kastration aufgeschnitten worden war. Dieser tatsächliche Fall in Schrems ist so absurd, dass man einige Anläufe benötigt, um sich die Situation, die darin liegende Komik und die Ohnmacht des Frauchens gegenüber dem Geschehenen praktisch vorstellen zu können.

Hand in Hand mit politischen, gesellschaftlichen und digitalen Veränderungen hat sich in den vergangenen Jahren eine auffällig radikale Empör-Kultur aufgeschaukelt. Die Zeit erfordert rasche Urteile, Urteile werden im Internet aller Welt auf die Nase gebunden, Empörung schaukelt sich auf. Einfaches (Fehl-)Urteil in dem Fall: „Das Tier ist eine Streunerkatze, Streunerkatzen bedeuten Tierleid“ – schon liegt die längst kastrierte Katzenoma noch einmal am OP-Tisch. In den Augen anderer wird man so selber pauschal zum Tierquäler und ist das spätestens dann wirklich, wenn man die Katze gleich nach der OP unversorgt aussetzt. So wichtig es ist, die Augen nicht vor vermeintlichen Missständen zu verschließen – ein solcher Weg kann‘s auch nicht sein.