Erst im Nationalrats-Wahlkampf musste das Waldviertel als Paradebeispiel für all das herhalten, was den ländlichen Raum halt so plagt.

Es dürfe nicht immer alles auf Wien konzentriert sein, ließ sich Kanzlerkandidat Kurz auch in Gmünd bejubeln. Der ländliche Raum müsse gestärkt werden. Und jetzt sickert durch, dass sein Justizminister an einer Strukturreform der Bezirksgerichte tüfteln hat lassen.

Reformen dünnen fast immer Regionen aus. Gmünd wird an erster Stelle für Streichungen genannt – das wird unter einem neuen Minister kaum anders eingeschätzt werden. Warum auch? Experten einiger Kabinette legten ihren Ministern das Gleiche nahe, dann gab es doch wieder Garantien – zuletzt 2016 von Minister Brandstetter.

Doch Garantien haben eben Ablaufdaten, sichern langfristig keinen Erhalt. Der Kampf muss daher wie bei den Bezirkshauptmannschaften gleich der Aufwertung gelten: Höhere Auslastung macht buchhalterisch effizienter, erhöht die Mitarbeiterzahl – und erschwert es, etwas einfach abzudrehen.