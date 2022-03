Wer die Schulden hat, der muss sich zumindest einmal im Jahr – bei der Bilanzierung – dafür abwatschen lassen. So läuft das in der Politik. Die Gmünder SPÖ macht da keine Ausnahme, zumal sie eine historische Zahl vor sich hat: 38,5 Millionen Euro stehen per Jahresanfang hinterm Minus, das ÖVP, AfG und FPÖ im Gemeinderat durchgewunken haben – fast doppelt so viel wie vor fünf Jahren.

Der 2007 zum Bau des Solebades aufgenommene, anno 2037 fällige Schweizer Franken-Kredit trägt einen hohen Anteil daran, wurde betont. Weil der Kurs total aus dem Ruder gelaufen ist. 15 Jahre bis zur Fälligkeit sind weit entfernt, aber der Kredit kann bis da durch Kursentwicklungen sogar noch massiv teurer werden. Dann muss dennoch zurückgezahlt werden – mit nicht abschätzbaren Folgen für die Stadt. Es ist höchste Zeit, sich konkret der Frage zu widmen, wie man aus der Nummer rauskommen wird. Gut, dass sich dabei alle einig sind: SPÖ & ÖVP haben sich die Suppe immerhin einst auch gemeinsam eingebrockt – und damit zumindest etwas von bleibendem Wert für die ganze Region geschaffen.