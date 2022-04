Reden hilft

Dass das kurzweilige Derby zwischen Schrems und Waidhofen im Nachhinein auf einen Elfmeter reduziert wird, ist schade aber nachvollziehbar. Vom Gefühl her ist es schlicht unfair, dass ein Handspiel geahndet wird, wenn ein Spieler aus nächster Nähe angeschossen wird. Die Aufregung beim ASV war verständlich – gefühlt ungerechter Elfer, einer der besten Spieler ausgeschlossen und dann noch den Ausgleich kassiert. Da ist viel zusammen gekommen. Und es wird noch schlimmer, denn der Elferpfiff kann theoretisch gerechtfertigt werden.

Was als Handspiel zu ahnden ist, daran wird im Regelwerk seit Jahren getüftelt – und dabei immer mehr verwässert. Was ist eine unnatürliche Bewegung? Das lässt sich nicht immer so einfach sagen. Der Schiedsrichter muss es trotzdem tun, immer.

Umso wichtiger wäre es, würde er seine Entscheidung gegenüber Medien erklären (dürfen). Sonst bleibt beim Gegenüber meist eher das Gefühl eines Schuld-Eingeständnisses übrig. Da geht der vermeintliche Selbstschutz für Schiris nach hinten los.