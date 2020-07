Das zweite Halbjahr 2020 begann im Gmünder Bezirk mit zwei Personalia mit spannenden Parallelen: Frächter Helmut Schnabl wurde zum Kommerzialrat, NBG-Gründer Karl Bauer – Kommerzialrat seit 2016 – wurde stellvertretender Obmann der starken Industrie-Sparte in der Wirtschaftskammer NÖ.

Beide verbindet auch neben dem Berufstitel einiges. Beide schufen die Basis für ihren Erfolg nicht mit einem hochgeistigen Uni-Studium, sondern mit der Lehre. Beide durchstießen bereits in relativ jungen Jahren die zu eng gewordenen beruflichen Grenzen, stürzten sich mit hohem (eigenen) Risiko in neue Abenteuer. Zusammen haben sie nun mehr als 200 Arbeitsplätze geschaffen – und mit zig Millionen Euro an Investitionen auch wichtige Wertschöpfung für die Region. Ihr Mut, ihr Vertrauen auf die eigenen Visionen und die Stärke, diese gegen jeden besseren Rat durchzusetzen, sind die Rezepte, derer es gerade gegen die Coronakrise bedarf – und die die späten beruflichen Lorbeeren rechtfertigen.