Fassungslosigkeit eint den Mitbewerb der Freiheitlichen auch im Gmünder Bezirk. Tenor: Wie es möglich sei, lokal mit derart vagem Programm und ohne jede Verankerung im Großteil der Gemeinden noch weit stärker zuzulegen als schon auf Landesebene? Klar, da sind Ängste wegen Krieg und Teuerung, da war Covid. Gerade abseits unserer Städte, wo die FPÖ am meisten gewann, war die Zahl der Impfskeptiker besonders groß.

Aber: Das extreme Plus im Bezirk ist von ÖVP & SPÖ auch hausgemacht. Als es 2015 in der Stadt Gmünd einfach nicht mehr gemeinsam ging, machte sich die ÖVP die von Wählern nur mit einem einzigen Mandat ausgestattete FPÖ zur Partnerin. Als die ÖVP fünf Jahre später in Großpertholz den Karren an die Wand fuhr, stürzte die SPÖ sie mithilfe der Minderheitsfraktion FPÖ. Heute wissen wir, dass beide Experimente gut gingen, die Blauen ihre Sache machten. Und so fielen Berührungsängste, wurde die im Bezirk lange Jahre schwächelnde FPÖ eher zur Option für Leute, die Veränderung suchen: ÖVP und SPÖ haben sie salonfähig gemacht.