Sanfte Annäherung

Der Gmünder Bezirk und die Nutzung von Windkraft zur Stromerzeugung, das war bisher keine einfache Beziehung. Das einzige Projekt, das konkret wurde, liegt seit 2020 in der Schublade: Ein „Park“ mit drei Windrädern im Kiensass-Wald auf Amaliendorfer Boden. Die Umsetzung scheiterte letztlich am Vorkommen des Seeadlers in dem Gebiet. Der Widerstand wurde aber schon davor stärker, es kamen die üblichen Bedenken. So blieb der Gmünder Bezirk der einzige der vier Waldviertler Bezirke ohne Windkraft-Anlage.

Andererseits wurde die Bedeutung erneuerbarer Energien zuletzt so deutlich wie nie zuvor. Ein Forschungsprojekt in Großschönau setzt in kleinem Rahmen an. Die Leistung ist mit „richtigen“ Windrädern freilich nicht vergleichbar, der so wichtige Anrainer-Aspekt wird aber explizit begleitet. Vielleicht ist es gerade diese vorsichtige Annäherung über Kleinwindkraftanlagen, die es braucht, ehe man sich auch im Gmünder Bezirk auf etwas Größeres einlassen kann.