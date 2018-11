Groß war die Hoffnung auf eine elfte Auflage 2019 schon im August nicht mehr. Jetzt ist mit dem Gmünder Sporttag endgültig Schluss. Eine 15-jährige Erfolgsgeschichte geht zu Ende.

Eine Sportveranstaltung, die zwei eigenständige Bewerbe kombiniert, war und ist im Bezirk Gmünd einzigartig, genießt auch waldviertelweit Seltenheitswert. 2004 wagten sich ARBÖ und LT Gmünd an das erste Gmünder Lauf- und Radevent heran. Damals war der Radbewerb ein echtes Rennen, Asse wie Franz Stocher, Bernhard Eisel, Georg Totschnig, Gerrit Glomser oder Bernhard Kohl (zuletzt 2008, wenige Monate, bevor sein Dopingfall bekannt wurde) matchten sich beim Kriterium in der Altstadt. Nach fünf Jahren ging es kleiner weiter. Statt des zwei-tägigen Events wurde der Sporttag aus der Taufe gehoben, der Schlossparklauf mit dem Radmarathon kombiniert. Zehn Jahre lang kamen nicht nur stets um die 500 Sportler, sondern auch viele Zuschauer in die Altstadt.

Jetzt ist dieses Kapitel endgül-tig zu Ende. Dem ARBÖ werden Auflagen, Verantwortung und hohe Risikobereitschaft der Radler zu viel. Dass es keinen Radmarathon mehr geben wird, ist schade, aber verständlich. Selbes gilt für den Sporttag an sich. Jedem Ende wohnt aber auch ein Neuanfang inne. Jetzt ist der Weg frei für andere, neue Ideen einzubringen, Akzente zu setzen – wie damals beim Start des Lauf- und Radevents.