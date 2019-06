Nachdem die Titelrennen von der 1. Landesliga abwärts praktisch alle entschieden sind (nur in der 2. Klasse Waldviertel Süd geht‘s noch einigermaßen rund), nimmt der Abstiegskampf in den kommenden zwei Wochen noch einmal ordentlich Fahrt auf. Besonders in der 1. Klasse Waldviertel ist von „alles schon geklärt“ bis „hochdramatisch“ noch alles möglich.

Fix ist, dass St. Martin nach fünf Saisonen in der Gebietsliga wieder runter muss. Zwei Absteiger in der 1. Klasse sind quasi sicher – als diese stehen Schwarzenau und Kirchschlag bereits seit der Vorwoche fest. Schafft Vitis den Klassenerhalt, bleibt es dabei. Steigt der SV jedoch ab, ist noch die halbe Liga bis zum Siebenten Dobersberg in akuter Gefahr, auf dem dritten Abstiegsplatz zu landen.

Für die Doppler-Elf ist nach dem katastrophalen Herbst eigentlich schon ein Riesenerfolg, dank einer sehr starken Rückrunde (Vierter in der Frühjahrstabelle!) den Klassenerhalt in der Gebietsliga überhaupt noch in der eigenen Hand zu haben. Für Heidenreichstein, Nondorf und die anderen gefährdeten Klubs in der 1. Klasse Waldviertel ist das freilich kein Trost.

Den sollte man sich aber ohnehin selbst verschaffen – mit zwei Siegen aus den verbleibenden zwei Spielen. Dann hat man das getan, was in der eigenen Macht steht. Wer sich in dieser Situation auf andere verlässt, der wird meist verlassen…