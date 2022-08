Schnell umdenken

Dass er diesmal dann doch nicht einfach wieder rechtzeitig zum Saisonstart fit werden würde, zeichnete sich bei Marek Jungr von Woche zu Woche, in der er fehlte, deutlicher ab. Mit einem verletzungsbedingten Karriereende konnte dann aber doch niemand rechnen – auch er selbst nicht.

Für Schrems jedenfalls sind die Konsequenzen nicht ohne. Die Lücke in der Mannschaft ist riesengroß. Das weiß jeder, der Schrems in den vergangenen Jahren ohne Jungr spielen gesehen hat. Dazu kommt die mentale Komponente, zu wissen, dass es diesmal kein Comeback mehr geben wird. Das wird knifflig für das Trainerteam werden.

Die Aufgabe muss trotzdem sein, die Lücke so schnell wie möglich zu füllen. Spieler und Funktionäre dürfen nicht in eine Art Post-Jungr-Depression verfallen. Sonst droht dem ASV eine weitere Saison, die man mit einem Fuß schon in der 2. Landesliga West verbringt.