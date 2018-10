Man konnte die Erleichterung bei Amaliendorf und Schrems förmlich spüren. So erfolgreich die Saison für die Granitstädter verlaufen war, wirklich niedergespielt hatte man keinen Gegner. Wenn‘s spielerisch eindeutig war, fehlten die Tore, musste man sich trotzdem eher plagen. Bis jetzt. Ja, ein 4:0-Sieg eines Titelaspiranten gegen das Schlusslicht ist jetzt nichts Besonderes. Aber in Langenlois war endlich einmal nicht nur Nemanja Marinkovic fürs Toreschießen zuständig. Der Führungswechsel in der Tabelle kann auch in dieser Hinsicht ein Wendepunkt gewesen sein.

Beim SCA war man erleichtert, weil man nach der ersten Saisonniederlage nicht in ein Loch fiel, sondern gegen Haitzendorf gleich wieder aufzeigte.

Dass es nach 15 Jahren wieder einen Landesliga-Herbstmeister aus dem Bezirk Gmünd geben könnte, dafür spricht mittlerweile sehr viel. Damit wird für Schrems und Amaliendorf fällig, sich bei der Kaderplanung klar darüber zu werden, ob man das Projekt Aufstieg wirklich ernsthaft verfolgen will.

Und dann gilt es auch, darauf zu hoffen, dass sich die Zwettler ebenso gewissenhaft auf das Frühjahr vorbereiten – nicht, dass sie ausgerechnet dann, wenn es nach 14 Jahren wieder ein Duell eines Gmünder Klubs mit dem SCZ geben könnte, den historischen Gang unter die 1. Landesliga gehen müssen…