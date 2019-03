Auch der florierenden Industrie im Bezirk Gmünd könnte es zu verdanken sein, wenn große Teile der 200 bald freigesetzten Mitarbeiter bei Husky-KTW wieder einen Job finden.

Dass laut AKNÖ und AMS kurz nach der denkwürdigen Werksversammlung erste Firmen den Blick aus dem Bezirk Gmünd in den Nachbarbezirk richteten, ist akutem Fachkräftemangel zu verdanken. In vielen Fällen dürften neben drohenden Einkommensverlusten „nur“ die Enttäuschung über das schäbige Vorgehen an sich und die bittere Erkenntnis bleiben, dass selbst gute und wirtschaftlich erfolgreiche Arbeit genau nichts garantiert.

Zurück bleibt aber gerade im Vorfeld der AK-Wahl auch eine wichtige Botschaft: Es braucht starke Vertreter, egal welcher politischen Prägung, die persönlich unabhängig für die Interessen und Rechte der Arbeitnehmer kämpfen können. Und Stärke definiert sich nicht zuletzt durch die Höhe der Wahlbeteiligung. Schriller hätte ein Aufruf, das Wahlrecht wahrzunehmen, nicht ausfallen können.