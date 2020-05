Entrisch. Das Wort trifft den Eindruck beim Betreten des NÖN-Newsrooms nach acht Wochen Homeoffice… mit Einladungen zu lange vergangenen (abgesagten) Veranstaltungen und Notizen zu unrelevant gewordenen Themen am Schreibtisch, mit Titelblättern zu News aus einer anderen Welt am Empfang. Das Leben fehlt diesem Endzeitfilm-Szenario, sogar die Hektik vergangener Redaktionsschlusstage.

Die acht Wochen waren auch für die NÖN im Waldviertel historisch. In 150 Jahren gereifte Strukturen brachen auseinander, mussten neu aufgesetzt werden. Dabei kam dem Kern des seriösen Lokaljournalismus in dieser heiklen Zeit noch höhere Bedeutung zu: der Neugier und Orientierung an Anliegen und Entwicklungen vor Ort, der Nachricht mit Information aus kompetenter und nachvollziehbarer Quelle. Eine ebenso historische Fülle an Leser-Reaktionen bestätigte, dass dieser Weg der richtige ist.

Jetzt wird es langsam Zeit, den Newsroom wieder mit Leben zu füllen. Danke, dass Sie uns das durch Ihre Treue ermöglichen!