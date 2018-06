Augen von Kickern und Fans strahlen angesichts des geballten Staraufgebots bei der Fußball-WM in Russland – auch wenn noch nicht alle Superstars zu glänzen vermochten. Aber auch im Amateurkick ist schon wieder mächtig was los. Die Übertrittszeit hat noch nicht einmal wirklich begonnen, da sind viele Vereine schon wieder fertig mit der Einkaufsliste. Ob in Schrems, Gmünd, St. Martin, Dietmanns oder Eibenstein – die großen Brocken sind weitgehend erledigt.

Das ermöglicht nicht nur den Funktionären den einen oder anderen entspannten Blick mehr auf die WM, sondern sorgt bei so manchem Fan für Träumereien, was denn da in der nächsten Saison so möglich sein könnte.

Zum Beispiel bei St. Martin: Nach einem holprigen Start marschierte die Höbarth-Elf im Frühjahr ins Spitzenfeld der Gebietsliga. Mit nur 46 erzielten Toren – die mit Abstand wenigsten im Tabellenumfeld. Und jetzt kommt ein 25-Tore-Stürmer mit 2.-Landesliga-Erfahrung…

Immer schön langsam. Deswegen wird St. Martin jetzt nicht gleich zu Titelkandidaten. Die Vorbereitung ist ja dafür auch nicht unerheblich. Aber es zeigt, dass die Verantwortlichen den Hebel an der richtigen Stelle angesetzt haben. Ob es fruchtet, zeigt sich frühestens in ein paar Wochen. Und bis dahin gibt’s ja die WM fürs Träumen.