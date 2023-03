Die Fragen fürs Frühjahr

König Fußball regiert wieder. Nach der Winterpause geht der Unterhaus-Kick wieder in den Vollbetrieb. Dabei sind Waldviertler Klubs noch in so viele Entscheidungen involviert wie schon lange nicht mehr.

Horn in der 2. Liga und Zwettl in der Landesliga – bringen sie ihre PS auf den Boden? In der 2. Landesliga West der schwere Amaliendorfer Kampf gegen den Abstieg, das Bangen von Schweiggers und Eggenburg. In der Gebietsliga darf sich Heidenreichstein nicht in falscher Sicherheit wiegen. So auch 1.-Klasse-Herbstmeister Dobersberg. Ein Fehlstart und Weitra wäre da – Polster hin oder her. Im Tabellenkeller ist Windigsteig selbst mit nur zwei Punkten noch nicht im Nirwana. Dann die 2. Klassen: mit Zentral-Dominator Arbesbach, Waldhausen und Langschlag dahinter. Im Süden lauern Kirchschlag und Gutenbrunn hinter Albrechtsberg. Und in der Frauen-Landesliga ist Schrems Mit-Favorit.

Eine Menge Fragezeichen für die paar Wochen Kicken. Wie es ausgehen wird, wissen wir noch nicht. Was wir wissen, ist, dass es ein spannendes Frühjahr wird!