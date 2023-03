Keine Kümmerer

Bruck kümmert den ASV Schrems nicht. Man könne es nicht ändern, wenn der Pleiteklub, der in der Regionalliga im Frühjahr zu keinen Spielen antritt, mit einem Landesliga-Startplatz belohnt werde, man könne sich nur ärgern, sagte ASV-Sportchef Herbert Zimmel – in einem Nebensatz darauf angesprochen, ob die Bruck-Thematik Einfluss auf die Frühjahrs-Planungen hat. Es müsste in der Tat einiges passieren, dass Schrems überhaupt in Abstiegsnöte kommen könnte. Allem voran ein Seuchenfrühjahr. Und danach schaut es überhaupt nicht aus.

Ja, die Vorbereitung war nicht ganz ideal, dennoch wurde die Lücke von Peter Šulek im Mittelfeld mit Deniz Saritas gut gefüllt. Die Stürmer Patrick Krammer und Kiril Ognyanov können gut miteinander. Der Rest blieb nach dem guten Herbst unverändert. Konstanz reinbringen wird in den ersten Runden ein Thema sein. Aber das sieht dennoch nach einem klassischen Mittelständler-Team aus.

So formuliere ich den Einstiegssatz um: Bruck wird Schrems ohnehin nicht kümmern brauchen.