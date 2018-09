Wer viel auf den Fußballplätzen im Unterhaus unterwegs ist, der bekommt momentan sehr viel geboten. In der 1. Klasse Waldviertel sorgen Kantersiege à la 8:0 (Groß-Siegharts in Schwarzenau) oder 7:1 (Litschau gegen Siegharts und Kottes in Kautzen) für Aufmerksamkeit. Noch mehr Tore sieht man eine Ebene darunter. Schon in den ersten Runden sehr torreich, fielen am Wochenende in der 2. Klasse Waldviertel Süd 48 Tore. Fast sieben Tore pro Spiel! Das lässt Fanherzen schneller schlagen!

Woran diese Torflut liegt? Klar, bei Bad Großpertholz etwa ist die Defensive derzeit außer Form, was im 0:8 gegen Langschlag gipfelte. Allerdings war die in der Vorsaison schon nicht immer sattelfest. Schoss man eben ein Tor mehr – und wurde so Dritter. Andererseits gibt‘s auch Groß-Siegharts das 1:7 verliert und zwei Wochen später 8:0 gewinnt. Bei Kantersiegen kommt‘s auch auf den Spielverlauf an – siehe Brand/Nagelbergs 6:0 gegen Arbesbach.

Die eine Antwort gibt‘s nicht. Aber viel wichtiger: Braucht‘s diese überhaupt? Könnte man sich nicht etwas auf Zeiten zurückbesinnen, als noch wichtig war, ein Tor mehr zu schießen, als der Gegner – und nicht, eines weniger zu bekommen? Die Zuschauer würden‘s danken. Und die Spieler würden damitwohl auch mehr Freude haben.