Der Beitrag über „Partykids“ ohne Maske, Abstand & Anstand in der Gmünder Bahnhofshalle war der viel diskutierte Aufreger der vorigen NÖN. In Online- Foren sammelten sich rasch Beweisfotos für andere Schandtaten wie zurückgelassene Müllberge oder zerstörte Mistkübel an Orten, die Jugendliche magisch anzuziehen scheinen – jedoch vielfach blöderweise auch Anziehungspunkte für Ausflügler und Gmünd-Besucher, quasi „Visitenkarten“ der Stadt, sind.

Was soll geschehen? Wir hatten die Debatte erst im August, als Jugendliche über 14 pauschal vom Spielplatz der Neustadt verbannt wurden. Die Polizei solle mehr kontrollieren und strafen, hieß es da. Ähnlich heißt es heute. Mehr braucht es den Dialog. Den sollte kein Politiker, kein Funktionär, kein Polizist führen – sondern jemand, der die Sprache Jugendlicher spricht. Ziel kann nicht sein, ihnen das Leben schwer zu machen: In einer modernen Kleinstadt muss ein Nebeneinander möglich sein, das die Bedürfnisse aller Generationen unter einen Hut bringt.