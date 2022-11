Starkes Signal

Im Fußball ist Österreich aktuell Zuschauer, beim Handwerk aber Weltmeister: Der Erfolg des Waldviertler Betonbauer-Duos ist eine Bestätigung für so vieles – für Fleiß, Disziplin & Können junger Leute aus der Region, für das rot-weiß-rote Lehrlingsausbildungs-Modell, und für das Gmünder Familienunternehmen Leyrer+Graf, das diese Talente entdeckt, gefördert und an den Beruf herangeführt hat . „Gebaut wird immer werden“, bricht dessen Chef eine Lanze für die Karriere am Bausektor.

Das stimmt wohl, auch wenn es aktuell teils aussieht, als würde dieses Immer auf den Sanktnimmerleinstag fallen : zuwenig Material, dann zuwenig Personal. Jetzt, als Folge von beidem im Mix mit dem Energiethema, zuwenig Kapital. Umso wichtiger ist die Signalwirkung der WETgruppe, die trotz trüber Aussichten in Gmünd ihr erstes großes Waldviertler Wohnprojekt fix durchziehen will . Die Marktlage wird sich in absehbarer Zeit entspannen müssen, sofern sie nicht gar umkippt. Gmünds Mangel an Wohnungen wird dann immer noch gravierend sein – jener an Arbeit & Aufträgen vielleicht auch wieder.