Minimalistisch, aber mit maximaler Punkte-Ausbeute bestritt der ASV Schrems die ersten beiden Runden in der Frühjahrssaison. Die zwei 1:0-Siege zum Start ließen den Vorsprung in der Tabelle auf zehn Punkte anwachsen. Ybbs-Obmann Christian Eplinger gratulierte auf der Ybbser Vereinshomepage bereits zum Meistertitel – wohl auch ein bisschen ironisch.

Der Aufwärtstrend in der Tabelle wird etwas von den Leistungen verdeckt. Rund läuft‘s nicht in Schrems. Die Leistungen der Herbstsaison scheinen weit entfernt. Das Mittelfeld ist auch mit (dem rekonvaleszenten) Chef Marek Jungr zu wenig druckvoll. Nemanja Marinkovic spielt, möchte derzeit aber mehr, als sein lädierter Knöchel zulässt. Und so ganz kompakt ist ohne Christian Schilling (der gegen Ybbs gesperrt war) auch die Defensive nicht. ABER: Die Ausbeute passt trotzdem.

So sehr Schrems zurzeit der Herbstsaison hinterherhinkt; so viele Punkte noch zu vergeben sind (nämlich 33): So lange sich die Konkurrenten gegenseitig wehtun, Schrems kontinuierlich punktet (über kurz oder lang wird wohl auch die Form wiederkommen), wird sich der Status quo weiter verfestigen. Und der ist klar: Schrems kann sich auf dem Weg zum Titel nur mehr selbst schlagen.