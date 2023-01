Steiniger Weg

„Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst…“ – das war vorigen Mai an dieser Stelle zu lesen, nachdem in Schrems öffentlich die Zukunft des Hauptplatzes diskutiert worden war. Obige Worte sind auch eine Conclusio dessen, was sich nun bei der öffentlichen Präsentation des „Masterplan Stadtpark“ ereignete. Trübten bei Fragen zu einem lebendigeren Zentrum teils Eigeninteressen von Gästen – weniger Parkplätze, Ausweichverkehr vielleicht in der eigenen Gasse – die Euphorie der Verantwortlichen, so spießt sich annähernde Einigkeit nun an konträren Erwartungen an einen Park in allen Formen zwischen bewegter Freizeitgestaltung und Erholung.

Die Bevölkerung früh und stark in zentrale Zukunftsfragen einzubinden, ist vorbildlich – kann aber Projekte massiv verzögern oder gar verhindern, und doch das Bild prägen, der Einzelne habe ohnehin nichts zu melden. Die Führung der Granitstadt geht also den steinigeren Weg zu neuem Zentrum und Park. Zu hoffen ist, dass sie ans Ziel kommt, auch im Sinne der Allgemeinheit – keine Veränderung wäre da wie dort auch keine Lösung.