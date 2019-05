Es ist geschafft. Der ASV Schrems kehrt nach neun Jahren ins NÖ Oberhaus zurück. Den Titel schnappte man sich so, wie man die 2. Landesliga West (lange im Paarlauf mit Amaliendorf) angeführt hat – absolut souverän.

Gibt‘s einen Meister, der es nicht verdient hat? Nach so vielen Spielen wohl kaum. Umgekehrt hat sich der ASV den Titel aber absolut verdient, war in allen Belangen die beste Mannschaft. Offensiv, defensiv, daheim, auswärts, Herbst, Frühjahr und beim Zuschauerschnitt. Die Stimmung ist nicht nur wegen des Meistertitels top. Das Gespann aus Trainerteam und Spielern harmoniert. Darum war auch die Überraschung bei vielen so groß, als nach der Meisterparty Gerüchte über einen möglichen Trainerwechsel die Runde machten. Der Verein hat diese entschieden dementiert.

Ob es jetzt Störgeräusche von außen sind, um die Titelfreude zu stören, oder ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist:

Fakt ist, dass Eichler die für die 1. Landesliga nötige UEFA-A-Lizenz nicht hat – was irgendwann gelöst werden muss (Eichler arbeitet daran). Fakt ist auch, dass es dafür andere Lösungen, als einen Trainerwechsel gibt (etwa ihm einen lizenzierten Trainer zur Seite zu stellen). Fakt ist aber vor allem, dass der ASV in der aktuellen Fasson absolut 1.-Landesliga-tauglich ist. Man sollte Eichler nach dem Titelgewinn die Chance geben, das auch unter Beweis zu stellen.