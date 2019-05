Es hätte auch anders ausgehen können: In Langegg versuchten Unbekannte, einen Maibaum umzuschneiden. Weit kamen sie nicht, der Stamm war lediglich eingeschnitten. Die Polizei spricht dennoch von einer „lebensgefährlichen Situation“.

Und das zu Recht. Denn was viele immer noch als Jux und Tollerei betrachten, ist kein Kavaliersdelikt. Denn so oft es für viele Feiernde lustig sein kann, der Nachbargemeinde mit einem gefällten Maibaum eins „auszuwischen“, so oft kann ein fallender Maibaum auch tödliche Folgen haben.

Denn dass bei den selbsternannten „Maibaum-Guerilla-Kämpfern“ nicht immer ausgebildete Förster am Werk sind, beweist ein zweiter Fall aus Scheiben. Dort fällten Unbekannte einen Maibaum, der auf ein Häuserdach samt Photovoltaikanlage stürzte.

Es darf am 1. Mai ruhig ausgelassen gefeiert werden, das gehört dazu. Wo aber die Gefährdung Anderer anfängt, endet das Brauchtum, ohne Ausnahme!