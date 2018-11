St. Martin kann Defensive. Das musste Raabs anerkennen, als die Lainsitztaler das Legionärsduo Repa/Fischer nicht zur Geltung kommen ließen und dem Aufsteiger in Runde neun die erste Niederlage beifügten. Und das spürte in der Schlussrunde Grafenwörth im Kampf um die Winterkrone. Dennoch wartet auf die Höbarth-Elf im Frühjahr der Abstiegskampf.

Danach sah es zu Beginn nicht aus. Nach den ersten Partien sah man St. Martin in der oberen Tabellenhälfte, die neuen Legionäre schienen, sich gut eingefunden zu haben. Was die Offensive betrifft, war das aber ein Trugschluss. Nach dem 8:4-Sieg gegen Röschitz ging‘s bergab. Dass man in Schnittpartien nicht (voll) punkten konnte, lag an der fehlenden Power in der Offensive. In den ersten drei Spielen traf man 13-mal, in den restlichen Partien nur fünfmal! (St. Martin kann allerdings auch nicht immer Defensive. Das zeigte sich bei Watschn wie dem 1:7 gegen Gmünd.)

Es ist die Inkonstanz in der Abwehr, die man gepaart mit der fehlenden Durchschlagskraft im Angriff in der Winterpause in den Griff bekommen muss. Sonst könnte das Abenteuer Gebietsliga, von dem man zu dieser Zeit im Vorjahr noch meinte, es könnte ewig dauern, nach fünf Jahren zu Ende gehen.