Etwas neidische Blicke waren 2017 aus Schrems nach Gmünd geworfen worden, als die Fußgänger- & Radler-Unterführung der B41 beim Teichkettenweg fertiggestellt war. Für Schrems überboten SP und VP einander prompt in Ankündigungen von ebenso sicheren Querungen der B2 zu den Katastralgemeinden Kottinghörmanns und Niederschrems. 2019 kamen diese wieder aufs Tapet – und für 2020 ins Budget. Dort steht das Geld laut Stadtchef Harrer immer noch bereit. Trotzdem wird zumindest vorerst nichts draus.

Das ist noch bitterer als das jahrelange Warten in Gmünd, wo „nur“ ein hoch frequentierter Wanderweg zu sichern war. Im Schremser Fall geht es aber um Orte mit zusammen 900 Einwohnern – und deren alltägliche Anbindung an Schule, Arbeitsplatz oder Geschäft in der Stadt. Dass das Thema vor Wahlen auftaucht, ist toll. Jetzt wird es aber langsam Zeit, endlich gemeinsam von der Ankündigungs- in eine Umsetzungs-Politik zu gelangen – oder zuzugeben, dass zu viel versprochen wurde.