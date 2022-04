Und die HTL?

Die NÖN-Serie zu 100 Jahre NÖ aus der Sicht des Bezirkes Gmünd legte schon einige Blicke auf spannende historische Entwicklungen frei. Das tut sie auch diesmal – das Fazit: Geschenkt wurde dem Bezirk in Sachen höhere Schulausbildung nie was. Die beiden zentralen Errungenschaften, Gym und Schulzentrum mit der HAK, waren Ergebnisse jahrelang hartnäckiger Bemühungen in der Bezirkshauptstadt.

Das ist insofern interessant, als sich Anhänger der Forderung nach einer höheren Schule des Bundes auch mit technischem Fokus so lange den Mund fusselig redeten, bis das Thema in den Hintergrund trat. Heute findet man es vielleicht gar nicht mehr eigenartig, dass junge Menschen den stärksten Industriebezirk der Region mit technischen Spitzenjobs unweigerlich verlassen müssen, um eine höhere technische Ausbildung zu erlangen – mitunter für immer.

60 Jahre nach dem Start der klaren Initiative für eine Wirtschaftsschule wäre es an der Zeit, das HTL-Thema mal wieder aufzuwärmen: nicht durch Forderungen, sondern durch ganz konkrete, koordinierte Schritte.