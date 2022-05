Verlust und Chance

Mit dem USC Schweiggers bricht wieder ein Teil des Frauenfußball-Aufschwungs, der zu Beginn des neuen Jahrtausends im Waldviertel herrschte, weg. Damals gab es eine eigene Waldviertler Liga, die Schweiggers auch dreimal gewann. Die W4-Liga ist längst Geschichte, der USC spielt seit drei Jahren im fernen Mostviertel. Und jetzt bald gar nicht mehr…

Im Frauenfußball hängt immer noch sehr viel an Einzelpersonen, die den Laden am Laufen halten. Diese kommt Schweiggers mit dem engagierten Josef Knödlstorfer abhanden.

Dass das zwar das Ende der Frauenfußball-Sektion bedeutet, nicht aber jenes der Mannschaft an sich, die nahtlos zum SC Zwettl wechselt, ist ein Schachzug, der sich in Zukunft bezahlt machen wird. Das neue Team wird nicht nur von der Infrastruktur und den Möglichkeiten in Zwettl profitieren, sondern auch von der Strahlkraft des SCZ. Und das wiederum wird dem Waldviertler Frauenfußball einen Schub geben.